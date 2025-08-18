무신사, 증시 상장 본격 추진…주관사 선정 착수

패션 플랫폼 무신사가 증시 상장을 본격적으로 추진합니다.



무신사는 오늘(18일) "지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위한 목적에서 기업공개(IPO)를 검토할 예정"이라며 "오늘 복수의 증권사를 대상으로 기업공개 주관사 선정과 관련한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다"고 밝혔습니다.



무신사는 국내외 증권사 10여 곳에 RFP를 발송한 것으로 알려졌습니다.



앞서 박준모 무신사 대표는 지난 6월 열린 기자간담회에서, 해외에서도 관심을 보이는 투자자가 많은 만큼 국내외 상장을 모두 염두에 두고 있다는 취지로 말했습니다.



무신사는 지난해 연결 기준으로 1조 2천억 원의 매출을 올리고 흑자로 전환했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 무신사 제공]



