이재명 대통령 취임 100일 ‘기념우표’ 발행

﻿이재명 대통령 취임 100일을 맞아 21대 대통령 취임 기념우표가 다음 달 11일 발행됩니다.



과학기술정보통신부 우정사업본부는 기념우표에 회복과 성장을 향한 이 대통령의 결의와 국민 주권 정부의 일꾼으로서 주어진 책임을 충실히 이행하겠다는 의지를 담았다고 설명했습니다.



발행되는 기념우표는 전지 22만 장(낱장 328만 장), 소형시트 45만 장, 기념 우표첩 5만 부입니다.



우표와 소형시트의 가격은 430원, 기념 우표첩은 2만 7천 원입니다.



기념 우표첩은 소형시트, 전지, 봉투와 나만의 우표로 구성했습니다.



기념우표는 다음 달 11일부터 전국 우체국과 인터넷우체국(www.epost.go.kr) 등을 통해 살 수 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 우정사업본부 제공]



