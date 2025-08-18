넥스트레이드, 모레부터 일부 종목 거래 중지
입력 2025.08.18 (17:14) 수정 2025.08.18 (17:18)
대체거래소 '넥스트레이드'가 모레부터 일부 종목의 거래를 중지합니다.
넥스트레이드는 20일부터 YG플러스 등 26개 종목을, 다음 달 1일부터는 풀무원 등 53개 종목의 거래를 중지한다고 밝혔습니다.
이는 현행 자본시장법 상 대체거래소의 6개월 평균 거래량이 한국거래소 총거래량의 15%를 초과하면 안되는 규정 때문입니다.
이번 거래중지는 일단 다음 달 30일까지지만, 향후 거래 상황에 따라 종목과 기간은 달라질 수 있습니다.
입력 2025-08-18 17:14:10
수정2025-08-18 17:18:14
