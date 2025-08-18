광주

‘2025 나주 영산강 축제’ 10월 8일 개최

입력 2025.08.18 (17:18)

2025 나주영산강축제’가 오는 10월 8일부터 닷새 동안 영산강정원에서 열립니다.

이번 축제는 영산강의 생태와 문화적 가치를 재해석해 농업과 정원을 결합한 통합축제로 진행되고 나주농업페스타 등이 함께 개최됩니다.

특히 올해는 체험형 전시와 미디어 콘텐츠를 통해 영산강의 과거와 미래를 한눈에 조망할 수 있는 '영산강 주제관'이 조성되고 나주의 역사 인물을 다루는 창작 뮤지컬도 선보일 예정입니다.

