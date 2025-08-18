재난·기후·환경

수도권·강원에 비…경기·강원 북부 집중호우 주의해야

입력 2025.08.18 (17:23)

전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 무덥고 습한 날씨가 이어지고 있습니다.

북쪽을 지나는 비구름의 영향으로 수도권과 강원도 곳곳에 비가 내리고 있습니다.

내일 오전까지 서울과 경기 남부, 강원 남부에는 5에서 20mm 정도 비가 오겠고, 경기 북부와 강원 북부에는 최대 80mm 이상 비가 예상됩니다.

특히 밤부터 내일 새벽 사이 경기 북부 내륙과 강원 북부 내륙에 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 비가 내리면서 곳에 따라 호우특보가 발표될 가능성이 있습니다.

내일도 전국이 대체로 흐린 가운데 내륙 곳곳에 가끔 소나기가 내리겠습니다.

내일 아침 기온은 서울과 부산 26도, 강릉 27도 등으로 밤사이 열대야 나타나는 곳이 많겠습니다.

낮 기온은 서울 31도, 광주 33도 등 전국이 30도를 웃돌며 오늘만큼 덥겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.

  수도권·강원에 비…경기·강원 북부 집중호우 주의해야
    입력 2025-08-18 17:23:29
    재난·기후·환경
김진희
김진희 기자

