광주·전남 상생협의회 개최…“특별자치단체 실행 공동연구”
입력 2025.08.18 (17:23)
출처 : 전남연구원
지역 현안의 공동 대응을 위한 2025년 제 1차 광주·전남 상생협의회가 열렸습니다.
이번 협의회에서 광주연구원과 전남연구원은 공동연구 과제 발굴과 협의회 정례 운영방안 등을 논의했으며, 자치분권의 선도모델을 마련하기 위해 '광주·전남 특별지방자치단체 설립을 위한 실행 전략 연구'를 올해 공동연구 과제로 추진하기로 협의했습니다.
광주·전남 상생협의회는 연 두 차례 정례회의를 개최하고, 지역 상생발전을 위한 과제 발굴과 연구 협력체계 활성화 등을 추진해나갈 계획입니다.
지역 현안의 공동 대응을 위한 2025년 제 1차 광주·전남 상생협의회가 열렸습니다.
이번 협의회에서 광주연구원과 전남연구원은 공동연구 과제 발굴과 협의회 정례 운영방안 등을 논의했으며, 자치분권의 선도모델을 마련하기 위해 '광주·전남 특별지방자치단체 설립을 위한 실행 전략 연구'를 올해 공동연구 과제로 추진하기로 협의했습니다.
광주·전남 상생협의회는 연 두 차례 정례회의를 개최하고, 지역 상생발전을 위한 과제 발굴과 연구 협력체계 활성화 등을 추진해나갈 계획입니다.
