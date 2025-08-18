광주·전남 상생협의회 개최…“특별자치단체 실행 공동연구”

출처 : 전남연구원 출처 : 전남연구원

지역 현안의 공동 대응을 위한 2025년 제 1차 광주·전남 상생협의회가 열렸습니다.이번 협의회에서 광주연구원과 전남연구원은 공동연구 과제 발굴과 협의회 정례 운영방안 등을 논의했으며, 자치분권의 선도모델을 마련하기 위해 '광주·전남 특별지방자치단체 설립을 위한 실행 전략 연구'를 올해 공동연구 과제로 추진하기로 협의했습니다.광주·전남 상생협의회는 연 두 차례 정례회의를 개최하고, 지역 상생발전을 위한 과제 발굴과 연구 협력체계 활성화 등을 추진해나갈 계획입니다.