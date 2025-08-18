영상K ‘3대 특검’ 수사

불출석 속 또 나온 증언 “尹, ‘계엄 다시 하면 된다’고 했다” [지금뉴스]

입력 2025.08.18 (17:25) 수정 2025.08.18 (17:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 당일 이진우 전 육군 수도방위사령관에게 "계엄을 다시 하면 된다"고 말했다는 법정 증언이 또 나왔습니다.

서울중앙지법이 오늘 진행한 윤 전 대통령의 '내란 재판'에는 이진우 전 사령관의 관용차를 운전했던 이민수 중사가 증인으로 출석했습니다.

이 중사는 당시 이 전 사령관과 윤 전 대통령이 통화하는 것을 들었다고 진술했습니다.

이 중사는 "첫 번째 통화는 정확히 기억이 안 나고, 두 번째 통화에서 총 이야기를 했던 것 같다. '계엄을 다시 하면 된다'고 들었다. (윤 전 대통령의) 목소리를 직접 들었다"고 말했습니다.

윤 전 대통령이 총과 관련해 어떤 언급을 했느냐는 질문에는 "'총을 쏘더라도' 이런 말을 들었다"고 했습니다.

앞서 이 전 사령관과 국회 앞에 함께 출동해 같은 차량에 대기 중이었던 오상배 전 수방사령관 부관도 지난 5월 증인으로 출석해 "윤 전 대통령이 (계엄 해제 요구) 결의안이 통과되더라도 두 번, 세 번 계엄 하면 된다"고 말하는 내용을 들었다고 증언한 바 있습니다.

오 대위 역시 윤 전 대통령이 '총을 쏴서라도 문을 부수고 들어가라'는 취지의 언급을 했다고 증언했습니다.

윤 전 대통령은 오늘 재판에도 건강상 이유를 들어 나오지 않았습니다.

지난달 10일 다시 구속된 이후 다섯 차례 연속 불출석입니다.

(영상편집: 김기우)

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 불출석 속 또 나온 증언 “尹, ‘계엄 다시 하면 된다’고 했다” [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-18 17:25:35
    • 수정2025-08-18 17:25:47
    영상K
윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 당일 이진우 전 육군 수도방위사령관에게 "계엄을 다시 하면 된다"고 말했다는 법정 증언이 또 나왔습니다.

서울중앙지법이 오늘 진행한 윤 전 대통령의 '내란 재판'에는 이진우 전 사령관의 관용차를 운전했던 이민수 중사가 증인으로 출석했습니다.

이 중사는 당시 이 전 사령관과 윤 전 대통령이 통화하는 것을 들었다고 진술했습니다.

이 중사는 "첫 번째 통화는 정확히 기억이 안 나고, 두 번째 통화에서 총 이야기를 했던 것 같다. '계엄을 다시 하면 된다'고 들었다. (윤 전 대통령의) 목소리를 직접 들었다"고 말했습니다.

윤 전 대통령이 총과 관련해 어떤 언급을 했느냐는 질문에는 "'총을 쏘더라도' 이런 말을 들었다"고 했습니다.

앞서 이 전 사령관과 국회 앞에 함께 출동해 같은 차량에 대기 중이었던 오상배 전 수방사령관 부관도 지난 5월 증인으로 출석해 "윤 전 대통령이 (계엄 해제 요구) 결의안이 통과되더라도 두 번, 세 번 계엄 하면 된다"고 말하는 내용을 들었다고 증언한 바 있습니다.

오 대위 역시 윤 전 대통령이 '총을 쏴서라도 문을 부수고 들어가라'는 취지의 언급을 했다고 증언했습니다.

윤 전 대통령은 오늘 재판에도 건강상 이유를 들어 나오지 않았습니다.

지난달 10일 다시 구속된 이후 다섯 차례 연속 불출석입니다.

(영상편집: 김기우)
신선민
신선민 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
‘尹 대통령실 지지자 동원 의혹’ 신혜식 경찰 출석…“자료 많아”

‘尹 대통령실 지지자 동원 의혹’ 신혜식 경찰 출석…“자료 많아”
김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
내란특검, 백혜련 의원 참고인 조사…“국힘 표결 방해 있었다”

내란특검, 백혜련 의원 참고인 조사…“국힘 표결 방해 있었다”
김건희 구속 후 두번째 소환…‘통일교 현안 청탁’ 윤영호 구속 기소

김건희 구속 후 두번째 소환…‘통일교 현안 청탁’ 윤영호 구속 기소

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”

이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”
국민의힘 “특검 칼춤 맞서 싸울 것”…민주당 “독립기념관장 파면”

국민의힘 “특검 칼춤 맞서 싸울 것”…민주당 “독립기념관장 파면”
미국, 철강·알루미늄 파생 관세 <br>407개 품목 추가…대한국 수입액 118.9억달러

미국, 철강·알루미늄 파생 관세 407개 품목 추가…대한국 수입액 118.9억달러
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.