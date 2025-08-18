뉴스 5

[퇴근길 날씨] 내일 오전까지 수도권·강원에 비…폭염 계속

입력 2025.08.18 (17:26) 수정 2025.08.18 (17:30)

오늘도 더위는 여전했습니다.

지금 수도권은 하늘이 점차 흐려지고 있습니다.

현재, 북서쪽에서 비구름대가 다가오고 있어 퇴근길 무렵에는 수도권과 강원도에 비가 내리겠습니다.

밤사이 강하게 쏟아질 수 있습니다.

내일 오전까지 경기 북부와 강원 북부에 많게는 80mm 이상, 그 밖의 수도권과 강원도에 10에서 60mm의 비가 예상됩니다.

내일 비가 그친 뒤에도 하늘에는 구름이 많겠습니다.

또, 내일 오후에는 내륙 곳곳에 소나기가 내릴 수 있습니다.

당분간 폭염은 계속됩니다.

동해안과 남부 대부분 지역에 폭염 경보가 발효 중입니다.

내일 아침 기온 서울 26도, 전주 25도로 오늘 밤에도 열대야가 예상됩니다.

한낮에는 서울 31도, 대구 35도로 오늘만큼 덥겠습니다.

바다의 물결은 비교적 잔잔하게 일겠습니다.

모레도 경기 북부와 강원 북부는 비가 예상됩니다.

날씨 전해드렸습니다.

김규리 기상캐스터/그래픽:남현서

