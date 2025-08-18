경제콘서트

[알뜰픽] 최대 5만 원 할인 숙박쿠폰 80만 장 뿌린다

입력 2025.08.18 (18:02) 수정 2025.08.18 (18:12)

성수기 피해서 보다 실속 있게 휴가 가실 분들, 오늘 '알뜰픽' 눈여겨 보시기 바랍니다.

정부가 비수도권 지역에 대해 숙박 할인 쿠폰 80만 장을 배포하는데요.

모레(20일) 오전 10시부터 11번가, 야놀자, 여기어때 등 42개 온라인 여행사 홈페이지에서 선착순으로 내려받을 수 있습니다.

숙박비 7만 원 이상은 3만 원 할인, 7만 원 미만은 2만 원 할인이 적용됩니다.

특별재난지역에 숙박하면 할인 폭이 각각 5만 원과 3만 원으로 늘어납니다.

쿠폰을 받았다면, 반드시 이튿날 아침 7시까지 숙박 예약에 써야 하는데요.

쓰지 않으면 없어져서 쿠폰을 다시 신청해야 합니다.

여행 가게 되면, 소비 복권의 행운에도 도전해 보십시오.

10월 9일까지 비수도권 지역 매장에서 5만 원 이상 결제하면 자동으로 응모 되는데요.

1등 10명에게는 각각 2천만 원, 2등 200만 원, 3등 100만 원씩 온누리상품권이 주어집니다.

즐거운 추억에다 특별한 선물까지 기대하세요!

영상편집:고응용/그래픽:정서율 유승호

모은희
모은희 기자

공지·정정

