전공의 단체 지도부 재신임…“3대 요구안 이행 노력 계속할 것”

하반기 전공의 모집을 앞두고 정부와의 협상을 주도했던 대한전공의협의회 비상대책위원회 지도부가 재신임됐습니다.



대전협은 오늘(18일) 임시대의원총회에서 전체 177단위 가운데 참석 103단위, 찬성 95단위, 반대 2단위, 기권 6단위로 ‘비대위 활동 인준 및 재신임’ 안건을 가결했습니다.



정정일 대변인은 총회를 마친 뒤 기자들과 만나 “재신임이 결정된 후 대의원들에게 ‘3대 요구안’이 이행되기 위한 노력을 지속하겠다고 말씀드렸다”면서 “(21일로 예정된) 4차 수련협의체에서 수련환경 개선 및 수련 연속성 문제와 관련해 총회에서 모인 의견을 전달할 것”이라고 말했습니다.



앞서 대전협은 지난 6월 ‘강경파’ 박단 전 비대위원장이 사퇴하면서 ‘협상파’로 분류되는 한성존 비대위원장을 필두로 새 비대위를 꾸리고, 기존 7대 요구안을 3대 요구안으로 축소해 정부 측과 사직 전공의 복귀를 위한 협상을 이어왔습니다.



3대 요구안에는 ▲윤석열 정부 필수의료정책 패키지 재검토를 위한 현장 전문가 중심 협의체 구성 ▲전공의 수련환경 개선 및 수련 연속성 보장 ▲의료사고에 대한 법적부담 완화를 위한 논의기구 설치가 포함됐습니다.



이 가운데 수련 연속성 문제와 관련해 정부와 의료계가 참여하는 수련협의체에서 정부는 사직 전공의들이 원래 병원에 같은 과목과 연차로 복귀하면 정원이 초과되더라도 인정해 주고, 군 미필 전공의는 수련을 마친 뒤 입영할 수 있도록 특례를 적용하기로 했습니다.



한 비대위원장은 “중증·핵심의료 전공의들은 아직 (복귀안에) 부족한 부분이 많다는 의견을 주고 있어 설득하기 위한 과정이 필요하다”면서 “4차 수련협의체와 그 후에도 신뢰를 회복하는 과정이 있으면 이번이 아닐지라도 그들이 돌아올 만한 장이 마련될 수 있지 않을까 기대한다”고 말했습니다.



이번 모집 복귀율 전망에 대해서는 “개인이 고민할 문제이고 (비대위 차원에서) 복귀 의사를 따로 확인하진 않았다”면서 “저도 지속적으로 (복귀 여부를) 고민하고 있다”고 말했습니다.



대전협은 수련협의체에서 군 입대자의 수련 연속성 문제를 논의하는 한편 향후 꾸려질 ‘국민참여 의료혁신위원회’(가칭)에 참여해 윤석열 정부의 필수의료패키지 재검토와 의료소송 부담 완화 문제를 지속적으로 논의한다는 방침입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



