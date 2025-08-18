정치

조현 “동맹 현대화, 국방력 강화 기회…트럼프 독특한 리더십”

입력 2025.08.18 (18:13) 수정 2025.08.18 (18:16)

조현 외교부 장관은 최근 한국과 미국 간 논의 중인 ‘동맹 현대화’가 우리 국방력을 키울 기회라고 언급했습니다.

조 장관은 오늘(18일) 국회 외교통일위원회 전체회의에 참석해 동맹 현대화 논의 방향에 대한 질문을 받고 “현대화는 우리가 국방력을 강화하는 기회로 삼아야 할 것”이라고 말했습니다.

또한 미 측이 한국의 국방비 증액을 요구한다는 미국발 보도가 나온다는 질문에 “이 모든 것이 협상을 앞두고 흔히 나올 수 있는 보도”라고 말했습니다.

미국이 타이완 문제와 관련해 한국의 관여를 바라는 것 아니냐는 질문에는 “미국 내 일부에서 그런 얘기가 나오는 것은 사실이지만, 미국 정부의 정책으로 그렇게 우리에게 통보하거나 협상에 응하고 있는 것은 아니다”라고 답했습니다.

조 장관은 “우리는 한미 관계를 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전시켜 나가겠다는 뜻을 미국 측에 분명하게 전달했고 미국도 우리의 그런 입장을 잘 이해하고 있다”며 “이번 정상회담을 통해 윈윈할 수 있는 좋은 결과를 맺을 수 있을 것”이라고 말했습니다.

지난달 이뤄진 한미 관세 협상이 한미 자유무역협정(FTA)을 무력화하는 효과가 있다는 국민의힘 김건 의원 지적에 조 장관은 미국이 아직 한미 FTA와 관련해서는 설명해온 바가 없다고 말했습니다.

조 장관은 미국의 관세 부과가 FTA에 위배될 여지가 있다면서도 “자칫 한미 FTA를 폐기하거나 하는 것은 장기적으로 국익에 맞지 않는다고 생각하기 때문에 (무력화 효과 등을) 알면서 그대로 가지고 있는 것”이라고 설명했습니다.

조 장관은 국민의힘 인요한 의원이 북한의 핵 포기 의사가 없어 보인다고 지적하자 “상황을 핵무기가 불필요한 것으로 만들어 나간다면 (비핵화를) 충분히 할 수 있을 것”이라고 말했습니다.

그러면서 “그렇게 만들어 나갈 수 있는 것은 우리나라만 할 수 있는 것은 아니고, 특히 트럼프 리더십, 조금 독특한 리더십이 있으니 해 볼 수 있지 않나 생각한다”고 덧붙였습니다.

