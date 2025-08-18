정치

민주, 당원주권정당 특위 출범…정청래 “당원 1인 1표 시대 열 것”

입력 2025.08.18 (18:15) 수정 2025.08.18 (18:17)

더불어민주당이 일반 당원보다 투표권을 많이 갖는 ‘대의원’ 제도를 없애고, 모든 당원이 ‘1인 1표’를 행사하도록 당헌·당규를 바꾸는 절차를 시작했습니다.

민주당 ‘당원주권정당 특위’는 오늘(18일) 오후 국회에서 출범식을 열고 비공개 1차 회의를 진행했습니다.

정청래 대표는 “평등 선거는 누구나 다 1인 1표를 행사하라는 것인데 유독 더불어민주당은 누구는 1표 누구는 17표를 행사한다”며 “헌법적으로 보나, 상식적으로 보나 매우 부끄러운 일이 아닐 수 없다”고 밝혔습니다.

현행 민주당 당헌·당규에 따르면 대의원 1표는 권리당원 17표와 동등합니다.

정 대표는 “10년 넘게 당원 주권 정당, 1인 1표를 주장했지만, 아직도 1인 1표 시대가 열리지 않고 있다”며 “헌법에서 얘기하는 평등 선거가 민주당에서도 구현이 될 수 있도록 서둘러야 할 때라고 생각한다”고 말했습니다.

또 “정당의 주인은 당원이지 않으냐”며 “민주당의 주권은 당원에게 있고, 모든 당권은 당원으로부터 나온다는 엄연한 현실을 더 이상 외면해서는 안 될 것”이라고 강조했습니다.

장경태 특위 위원장은 “당원은 더 이상 동원의 대상이 아닌 자발적 참여의 주체이고 당 정책에 직접 개입하고 관철하는 당의 주인”이라며 “당원 주권 정당은 이를 인정하고 수용하는 데서 시작한다”고 밝혔습니다.

이어 “특위는 정당 역사상 최초로 시도하는 평당원 최고위원 선출 준비를 지원한다”며 “평당원의 목소리를 당에 잘 대변할 수 있도록 평당원 최고위원 선출을 챙기겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
이예린
이예린 기자

