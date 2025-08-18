정청래, 민주당 교육연수원장에 최강욱 임명…당원교육 총괄

정청래 더불어민주당 대표가 권리당원 교육을 담당하는 사령탑인 민주당 교육연수원장에 최강욱 전 의원을 임명했습니다.



더불어민주당 부승찬 대변인은 오늘(18일) 국회에서 기자들과 만나 "비공개 최고위원회의를 통해 교육연수원장에 최 전 의원이 선임됐다"고 밝혔습니다.



민주당 교육연수원은 이재명 대통령이 당대표이던 2023년 1월 '당원 역량 강화'를 목표로 출범했습니다.



연수원장은 100만 명 넘는 권리당원 교육을 총괄하는 자리로, 이 대통령이 대표 시절 "가장 중요한 보직"이라고 강조하기도 했습니다.



부 대변인은 한편, 최 전 의원이 조국 전 조국혁신당 대표 출소 현장에 간 것에 대해서 "오랫동안 친분을 유지했다 보니 인간적 도리로 다녀온 것"이라며 "민주당이 보낸 건 아니다"라고 말했습니다.



최 전 의원은 조국 전 조국혁신당 대표의 아들에게 인턴 활동 확인서를 허위로 써준 혐의로 2023년 대법원에서 집행유예를 선고받고 의원직을 상실했습니다.



이후 지난 15일에 조 전 대표 등과 함께 사면됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



