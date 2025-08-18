정청래, 민주당 교육연수원장에 최강욱 임명…당원교육 총괄
입력 2025.08.18 (18:22) 수정 2025.08.18 (18:40)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
정청래 더불어민주당 대표가 권리당원 교육을 담당하는 사령탑인 민주당 교육연수원장에 최강욱 전 의원을 임명했습니다.
더불어민주당 부승찬 대변인은 오늘(18일) 국회에서 기자들과 만나 "비공개 최고위원회의를 통해 교육연수원장에 최 전 의원이 선임됐다"고 밝혔습니다.
민주당 교육연수원은 이재명 대통령이 당대표이던 2023년 1월 '당원 역량 강화'를 목표로 출범했습니다.
연수원장은 100만 명 넘는 권리당원 교육을 총괄하는 자리로, 이 대통령이 대표 시절 "가장 중요한 보직"이라고 강조하기도 했습니다.
부 대변인은 한편, 최 전 의원이 조국 전 조국혁신당 대표 출소 현장에 간 것에 대해서 "오랫동안 친분을 유지했다 보니 인간적 도리로 다녀온 것"이라며 "민주당이 보낸 건 아니다"라고 말했습니다.
최 전 의원은 조국 전 조국혁신당 대표의 아들에게 인턴 활동 확인서를 허위로 써준 혐의로 2023년 대법원에서 집행유예를 선고받고 의원직을 상실했습니다.
이후 지난 15일에 조 전 대표 등과 함께 사면됐습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
더불어민주당 부승찬 대변인은 오늘(18일) 국회에서 기자들과 만나 "비공개 최고위원회의를 통해 교육연수원장에 최 전 의원이 선임됐다"고 밝혔습니다.
민주당 교육연수원은 이재명 대통령이 당대표이던 2023년 1월 '당원 역량 강화'를 목표로 출범했습니다.
연수원장은 100만 명 넘는 권리당원 교육을 총괄하는 자리로, 이 대통령이 대표 시절 "가장 중요한 보직"이라고 강조하기도 했습니다.
부 대변인은 한편, 최 전 의원이 조국 전 조국혁신당 대표 출소 현장에 간 것에 대해서 "오랫동안 친분을 유지했다 보니 인간적 도리로 다녀온 것"이라며 "민주당이 보낸 건 아니다"라고 말했습니다.
최 전 의원은 조국 전 조국혁신당 대표의 아들에게 인턴 활동 확인서를 허위로 써준 혐의로 2023년 대법원에서 집행유예를 선고받고 의원직을 상실했습니다.
이후 지난 15일에 조 전 대표 등과 함께 사면됐습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 정청래, 민주당 교육연수원장에 최강욱 임명…당원교육 총괄
-
- 입력 2025-08-18 18:22:28
- 수정2025-08-18 18:40:05
정청래 더불어민주당 대표가 권리당원 교육을 담당하는 사령탑인 민주당 교육연수원장에 최강욱 전 의원을 임명했습니다.
더불어민주당 부승찬 대변인은 오늘(18일) 국회에서 기자들과 만나 "비공개 최고위원회의를 통해 교육연수원장에 최 전 의원이 선임됐다"고 밝혔습니다.
민주당 교육연수원은 이재명 대통령이 당대표이던 2023년 1월 '당원 역량 강화'를 목표로 출범했습니다.
연수원장은 100만 명 넘는 권리당원 교육을 총괄하는 자리로, 이 대통령이 대표 시절 "가장 중요한 보직"이라고 강조하기도 했습니다.
부 대변인은 한편, 최 전 의원이 조국 전 조국혁신당 대표 출소 현장에 간 것에 대해서 "오랫동안 친분을 유지했다 보니 인간적 도리로 다녀온 것"이라며 "민주당이 보낸 건 아니다"라고 말했습니다.
최 전 의원은 조국 전 조국혁신당 대표의 아들에게 인턴 활동 확인서를 허위로 써준 혐의로 2023년 대법원에서 집행유예를 선고받고 의원직을 상실했습니다.
이후 지난 15일에 조 전 대표 등과 함께 사면됐습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
더불어민주당 부승찬 대변인은 오늘(18일) 국회에서 기자들과 만나 "비공개 최고위원회의를 통해 교육연수원장에 최 전 의원이 선임됐다"고 밝혔습니다.
민주당 교육연수원은 이재명 대통령이 당대표이던 2023년 1월 '당원 역량 강화'를 목표로 출범했습니다.
연수원장은 100만 명 넘는 권리당원 교육을 총괄하는 자리로, 이 대통령이 대표 시절 "가장 중요한 보직"이라고 강조하기도 했습니다.
부 대변인은 한편, 최 전 의원이 조국 전 조국혁신당 대표 출소 현장에 간 것에 대해서 "오랫동안 친분을 유지했다 보니 인간적 도리로 다녀온 것"이라며 "민주당이 보낸 건 아니다"라고 말했습니다.
최 전 의원은 조국 전 조국혁신당 대표의 아들에게 인턴 활동 확인서를 허위로 써준 혐의로 2023년 대법원에서 집행유예를 선고받고 의원직을 상실했습니다.
이후 지난 15일에 조 전 대표 등과 함께 사면됐습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
-
-
이원희 기자 212@kbs.co.kr이원희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.