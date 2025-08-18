[이슈클릭] 코끼리와 ‘셀카’ 찍으려다…짓밟히고 벌금까지

동영상 고정 취소

도로변에 얌전히 서 있던 코끼리 한 마리.



그런데 갑자기, 반대편에 있던 관광객을 향해 돌진합니다.



인도 카르나타카주의 야생보호구역에서 일어난 일인데요.



코끼리가 흥분하며 돌진한 이유, 바로 관광객의 무개념 행동 때문입니다.



당시 이 관광객은 출입 금지 구역에 무단 침입한 것도 모자라 코끼리와의 셀카를 시도했다는데요.



갑작스레 터진 카메라 플래시에 코끼리가 흥분해 달려들며 사고가 난 겁니다.



관광객은 코끼리를 피해 도망쳐 봤지만, 결국 넘어지며 여러 차례 짓밟혔는데요.



다행히 골절 부상만 입고, 생명엔 지장이 없다고 합니다.



하지만 인도 당국은 관광객에게 우리 돈 약 40만 원의 벌금을 부과했고요.



자신의 무지함과 잘못을 인정하는 영상을 촬영할 것을 요구했습니다.



구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:김대범



