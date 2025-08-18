경제콘서트

[이슈클릭] 코끼리와 ‘셀카’ 찍으려다…짓밟히고 벌금까지

입력 2025.08.18 (18:22) 수정 2025.08.18 (18:27)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[이슈클릭] 이태원 참사 현장 투입됐던 소방관 “미안하다” 실종

[이슈클릭] 이태원 참사 현장 투입됐던 소방관 “미안하다” 실종
[이슈클릭] ‘빈 교회’만 노렸다…5개월간 800만 원 훔쳐

[이슈클릭] ‘빈 교회’만 노렸다…5개월간 800만 원 훔쳐

다음
도로변에 얌전히 서 있던 코끼리 한 마리.

그런데 갑자기, 반대편에 있던 관광객을 향해 돌진합니다.

인도 카르나타카주의 야생보호구역에서 일어난 일인데요.

코끼리가 흥분하며 돌진한 이유, 바로 관광객의 무개념 행동 때문입니다.

당시 이 관광객은 출입 금지 구역에 무단 침입한 것도 모자라 코끼리와의 셀카를 시도했다는데요.

갑작스레 터진 카메라 플래시에 코끼리가 흥분해 달려들며 사고가 난 겁니다.

관광객은 코끼리를 피해 도망쳐 봤지만, 결국 넘어지며 여러 차례 짓밟혔는데요.

다행히 골절 부상만 입고, 생명엔 지장이 없다고 합니다.

하지만 인도 당국은 관광객에게 우리 돈 약 40만 원의 벌금을 부과했고요.

자신의 무지함과 잘못을 인정하는 영상을 촬영할 것을 요구했습니다.

구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:김대범

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [이슈클릭] 코끼리와 ‘셀카’ 찍으려다…짓밟히고 벌금까지
    • 입력 2025-08-18 18:22:36
    • 수정2025-08-18 18:27:27
    경제콘서트
도로변에 얌전히 서 있던 코끼리 한 마리.

그런데 갑자기, 반대편에 있던 관광객을 향해 돌진합니다.

인도 카르나타카주의 야생보호구역에서 일어난 일인데요.

코끼리가 흥분하며 돌진한 이유, 바로 관광객의 무개념 행동 때문입니다.

당시 이 관광객은 출입 금지 구역에 무단 침입한 것도 모자라 코끼리와의 셀카를 시도했다는데요.

갑작스레 터진 카메라 플래시에 코끼리가 흥분해 달려들며 사고가 난 겁니다.

관광객은 코끼리를 피해 도망쳐 봤지만, 결국 넘어지며 여러 차례 짓밟혔는데요.

다행히 골절 부상만 입고, 생명엔 지장이 없다고 합니다.

하지만 인도 당국은 관광객에게 우리 돈 약 40만 원의 벌금을 부과했고요.

자신의 무지함과 잘못을 인정하는 영상을 촬영할 것을 요구했습니다.

구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:김대범
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환

김건희·최측근 줄소환…한덕수 전 총리 내일 소환
이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”

이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
국민의힘 “특검 칼춤 맞서 싸울 것”…민주당 “독립기념관장 파면”

국민의힘 “특검 칼춤 맞서 싸울 것”…민주당 “독립기념관장 파면”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.