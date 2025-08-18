사회

경기 연천서 커브길 돌다 군용차 전도…군인 8명 부상

입력 2025.08.18 (18:27) 수정 2025.08.18 (18:41)

오늘(18일) 오전 11시 50분쯤 경기 연천군 미산면 백석리의 한 도로에서 군부대 차량이 옆으로 넘어지는 사고가 났습니다.

이 사고로 차량에 탑승했던 20대 군인 2명이 각각 가슴뼈와 팔이 골절되는 등 크게 다쳤고, 함께 탑승했던 20대 군인 6명도 찰과상 등 경상을 입어 병원으로 이송됐습니다.

모두 의식이 있는 상태로 병원으로 이송됐는데, 병원 진료 후 8명 모두 경상으로 다시 분류됐습니다.

당시 사고를 목격한 행인은 "차량 운행 중 커브 길에서 차량이 전도됐다"고 소방 당국에 신고한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

배지현
배지현 기자

