경기 연천서 커브길 돌다 군용차 전도…군인 8명 부상

오늘(18일) 오전 11시 50분쯤 경기 연천군 미산면 백석리의 한 도로에서 군부대 차량이 옆으로 넘어지는 사고가 났습니다.



이 사고로 차량에 탑승했던 20대 군인 2명이 각각 가슴뼈와 팔이 골절되는 등 크게 다쳤고, 함께 탑승했던 20대 군인 6명도 찰과상 등 경상을 입어 병원으로 이송됐습니다.



모두 의식이 있는 상태로 병원으로 이송됐는데, 병원 진료 후 8명 모두 경상으로 다시 분류됐습니다.



당시 사고를 목격한 행인은 "차량 운행 중 커브 길에서 차량이 전도됐다"고 소방 당국에 신고한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!