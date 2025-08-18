오산서 차량 사고 충격으로 승용차 상가 돌진…2명 부상

오늘(18일) 오후 2시 반쯤 경기 오산시 금암동의 한 사거리에서 직진하던 그랜저 승용차와 맞은편에서 좌회전 중이던 K3 승용차가 부딪쳤습니다.



이 사고 충격으로 그랜저 승용차가 인근 상가로 돌진해 나무 데크를 들이받은 뒤 멈춰 섰습니다.



이후 그랜저 승용차에 불길이 일었으며, 소방 당국은 화재 발생 10여 분 만인 오후 2시 45분 불을 껐습니다.



그랜저 승용차 운전자는 차에 불이 나기 전 대피했고, 그랜저 승용차 운전자와 K3 승용차 운전자 모두 경상을 입고 인근 병원으로 이송됐습니다.



경찰은 K3 승용차 운전자인 70대 A 씨가 좌회전 신호를 위반하고 주행하다가 사고가 난 거로 보고, A 씨 등을 상대로 자세한 경위를 조사 중입니다.



[사진 출처 : 경기도소방재난본부 제공]



