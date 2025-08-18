KBS ‘언론인 선행매매 추적’ 제202회 이달의 방송기자상 수상

방송기자연합회와 한국방송학회는 오늘(18일) KBS의 ‘언론인 선행매매 사건 추적 연속보도’ 등 제202회 이달의 방송기자상 수상작 5편을 발표했습니다.



취재보도 부문 수상작에는 KBS 송수진, 지선호 기자가 보도한 ‘언론인 선행매매 사건 추적 연속보도’ 등 2건이 선정됐습니다.



또, 기획보도 부문에서는 KBS 서영민, 임현식, 윤희진 기자의 ‘삼성을 위한 전기는 없다’가 수상의 영예를 안았습니다.



시상식은 오는 19일 한국방송회관 9층에서 열릴 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 방송기자연합회 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!