정치

정동영 장관 “北 통일전선부 간판은 없지만 사람은 그대로라 들어”

입력 2025.08.18 (18:40) 수정 2025.08.18 (18:42)

정동영 통일부 장관은 “최근 평양에 다녀온 제3국인에게 통일전선부 간판은 없어졌는데, 그 건물 사무실과 사람은 그대로 있다는 얘기를 전해 들었다”고 밝혔습니다.

정 장관은 오늘(18일) 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 ‘북한과의 대화를 어떻게 열어갈 계획인가’라는 더불어민주당 김상욱 의원의 질의에 “대화 국면이 조성되면 대화의 파트너로서 남과 북이 마주 앉게 되리라고 생각한다”며 이같이 말했습니다.

북한은 2023년 말 김정은 국무위원장이 남북관계를 ‘적대적 2국가 관계’로 규정한 뒤 통일전선부를 비롯한 대남 조직을 모두 없앤 것으로 전해졌는데, 부서 명칭만 뗐을 뿐 인력은 그대로 남아있다고 들었다는 주장입니다.

정 장관은 “9월 3일 중국의 전승절 행사를 전후해서 동북아 지역에서의 여러 가지 정세가 출렁거릴 가능성이 있다”고 말했지만, 구체적으로 설명하지는 않았습니다.

이어 지난 3년 동안 강 대 강 대치 속에 남북관계가 비정상이었다며 “정상화·안정화 조치를 통해 일단 남북 간 대화 채널을 복원하는 것이 급선무”라고 말했습니다.

그러면서 대미 관세 협상에서 한국이 미국에 투자하기로 한 3천500억원이 북한 1년 국내총생산(GDP)의 10배가 넘는다면서 “북 입장에서 보면 대한민국 자체가 엄청난 위협이다. 남쪽 자체가 위협이라는 그런 북한의 인식을 이해할 필요가 있다”고 밝혔습니다.

또 “2019년 2월 28일 하노이에서 김정은 위원장의 제안을 받았더라면 하는 아쉬움이 있다”며 “그랬다면 지금 핵 문제의 지형은 많이 달라졌을 것”이라고 말했습니다.

당시 김정은 위원장이 영변 핵시설 폐기와 주요 대북제재 해제를 맞바꾸자고 제안하자 도널드 트럼프 미 대통령이 영변외 핵시설까지 협상대상으로 요구했고 이에 북한이 응하지 않으면서 하노이 회담은 결국 ‘노딜’로 끝났습니다.

한편 정 장관은 북한이 대남 확성기를 철거했는지를 두고 혼선이 빚어진 데 대해 “(한국 군 당국이) 신중했으면 좋았을 것이라는 것은 일리가 있다”면서도 우리의 대북 확성기 방송 중단에 북한도 대남 소음방송을 중단하면서 접경지 주민이 편안하게 잠들 수 있게 된 게 본질이라고 강조했습니다.

앞서 합동참모본부는 지난 9일 북한이 일부 대남 확성기를 철거하고 있다고 밝혔으나, 김여정 북한 노동당 부부장은 14일 담화에서 “확성기들을 철거한 적이 없으며 또한 철거할 의향도 없다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

장혁진
장혁진 기자

