김건희 2차 조사 ‘진술 거부’…한덕수 내일 소환



구속 후 두 번째 소환조사를 받은 김건희 여사가 대부분 질문에 진술거부권을 행사했습니다. 이른바 '집사 게이트'의 핵심 인물인 김예성 씨, 통일교 청탁 의혹과 관련된 건진법사 전성배 씨도 소환됐습니다. 한덕수 전 총리는 내일 특검 조사를 받습니다.



“남북 합의 단계적 이행…평화가 확실한 안보”



취임 후 첫 을지 국무회의를 주재한 이재명 대통령이 기존 남북 합의 가운데 가능한 부분부터 단계적으로 이행할 준비에 나설 것을 주문했습니다. 싸울 필요가 없는 평화 상태가 가장 확실한 안보라고 강조했습니다.



미, 철강·알루미늄 들어간 파생상품에도 관세



미국이 세율 50%인 철강과 알루미늄 관세의 부과 대상을 또 늘렸습니다. 제품에 철강과 알루미늄이 들어간 비율만큼 관세를 더 부과하겠다는 건데 정부가 기업 지원을 늘리겠다고는 하지만 수출기업의 피해는 불가피해 보입니다.



[단독] ‘비닐 팩’ 대신 ‘온도 스티커’…효과는?



정부가 보조배터리의 기내 반입 시 비닐 팩에 넣는 규정 대신 선반 외부에 온도 감지 스티커를 부착하는 방법을 새로 도입하기로 했습니다. 비닐 팩 사용이 실효성이 낮고, 환경 부담만 키운다는 지적 때문입니다.



