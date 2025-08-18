김건희 구속 후 두 번째 소환…한덕수 내일 소환

동영상 고정 취소

김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 김 여사에 대한 구속 뒤 오늘(18일) 두 번째 소환 조사를 했습니다.



김건희 특검팀은 김 여사를 상대로 공천과 선거 개입 의혹, 도이치모터스 주가 조작 등에 대해 물었고, 김 여사 측은 '모른다' '기억이 안 난다'는 말과 함께 대부분 진술거부권을 행사했다고 설명했습니다.



한편, 12·3 비상계엄 사태와 관련한 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀은 내일(19일) 한덕수 전 국무총리를 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이라고 밝혔습니다.



한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 불법 비상계엄 선포에 가담·방조했다는 의혹을 받고 있습니다.



