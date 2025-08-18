경제 6단체 “노란봉투법 경제계 수정안 수용해 달라”

동영상 고정 취소

국회가 논의하고 있는 이른바 '노란봉투법'과 관련해 한국경영자총협회 등 경제6단체는 오늘 노사관계 악영향을 고려해 경제계 수정안을 수용해 달라고 촉구하는 공동성명을 발표했습니다.



이들은 불법파업에 대한 손해배상이 근로자들에게 부담이 된다는 노란봉투법 취지에 따라 손해배상액의 상한을 별도로 정하고, 급여를 압류하지 못하게 하는 대안을 만들어 제시했다며 국회가 수용해달라고 요청했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!