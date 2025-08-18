‘방송법·양곡법·농안법 개정안’ 국무회의 의결
입력 2025.08.18 (19:12) 수정 2025.08.18 (19:27)
방송법과 양곡관리법, 농수산물 유통 및 가격안정법 개정안이 오늘 국무회의에서 의결됐습니다.
방송법 개정안은 공영방송 사장 임명 시 100명 이상의 국민으로 국민추천위원회를 구성하고 KBS의 이사 수를 늘리는 내용 등을 담고 있습니다.
양곡법은 쌀 생산량이나 가격 하락 폭이 기준치를 넘으면 정부가 초과 생산분을 매입하는 등의 대책을 의무 시행하도록 하는 내용입니다.
방송법과 양곡관리법, 농수산물 유통 및 가격안정법 개정안이 오늘 국무회의에서 의결됐습니다.
