뉴스 7

“헬리코박터 제균 치료, 여성 골다공증 예방에 효과”

입력 2025.08.18 (19:18) 수정 2025.08.18 (20:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

북한강 곳곳 부유물과 쓰레기 ‘둥둥’…제거 골치

북한강 곳곳 부유물과 쓰레기 ‘둥둥’…제거 골치
“어린이날·한글날 월요일로”…시민들 생각은?

“어린이날·한글날 월요일로”…시민들 생각은?

다음
[앵커]

각종 위장 질환의 주요 원인으로 꼽히는 헬리코박터균, 심한 경우 위암까지 유발할 수 있는데요.

헬리코박터균을 제거하면 여성 골다공증 예방에도 효과가 있다는 연구 결과가 나왔습니다.

홍성희 기자의 보도입니다.

[리포트]

위 점막에 서식하는 헬리코박터균의 모습입니다.

위염이나 위암 등의 원인균인데 16세 이상 감염률이 44%에 이릅니다.

헬리코박터균을 없애면 골다공증을 예방하는 효과가 있는 걸로 나타났습니다.

분당서울대병원 연구진이 최대 20년간 추적 관찰한 결과 제균 치료를 받은 집단의 골다공증 발생률은 24.5%로, 그렇지 않은 집단보다 골다공증 발생 위험이 30% 가까이 줄었습니다.

특히 50세 이상 여성에게 제균 치료의 효과가 큰 것으로 확인됐다고 연구진은 설명했습니다.

헬리코박터균이 칼슘 흡수를 방해해 뼈를 약하게 하는 만큼 이 균을 제거하면 효과가 있다는 겁니다.

[김나영/분당서울대병원 소화기내과 교수 : "폐경이 되면 파골 세포가 더 활성화되니까 골다공증이 본격적으로 생기는 거죠. 하지만 헬리코박터에 대한 제균을 하게 되면 이런 염증 물질이 생성되는 게 억제되기 때문에..."]

골다공증은 뼈의 강도가 약해져 쉽게 골절되는 질환으로, 50세 이상 여성의 37%가 앓고 있습니다.

연구진은 폐경기를 전후해 골밀도가 낮아진 여성은 헬리코박터 감염 여부를 확인해 적극 치료해야 한다고 당부했습니다.

남성의 경우엔 골다공증 예방 효과가 뚜렷하게 관찰되지는 않았습니다.

헬리코박터균 감염으로 위궤양이 생기면 치매 발병 위험이 3배 높아진다는 연구 결과도 나와 있습니다.

KBS 뉴스 홍성희입니다.

영상편집:유지영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “헬리코박터 제균 치료, 여성 골다공증 예방에 효과”
    • 입력 2025-08-18 19:18:35
    • 수정2025-08-18 20:00:54
    뉴스 7
[앵커]

각종 위장 질환의 주요 원인으로 꼽히는 헬리코박터균, 심한 경우 위암까지 유발할 수 있는데요.

헬리코박터균을 제거하면 여성 골다공증 예방에도 효과가 있다는 연구 결과가 나왔습니다.

홍성희 기자의 보도입니다.

[리포트]

위 점막에 서식하는 헬리코박터균의 모습입니다.

위염이나 위암 등의 원인균인데 16세 이상 감염률이 44%에 이릅니다.

헬리코박터균을 없애면 골다공증을 예방하는 효과가 있는 걸로 나타났습니다.

분당서울대병원 연구진이 최대 20년간 추적 관찰한 결과 제균 치료를 받은 집단의 골다공증 발생률은 24.5%로, 그렇지 않은 집단보다 골다공증 발생 위험이 30% 가까이 줄었습니다.

특히 50세 이상 여성에게 제균 치료의 효과가 큰 것으로 확인됐다고 연구진은 설명했습니다.

헬리코박터균이 칼슘 흡수를 방해해 뼈를 약하게 하는 만큼 이 균을 제거하면 효과가 있다는 겁니다.

[김나영/분당서울대병원 소화기내과 교수 : "폐경이 되면 파골 세포가 더 활성화되니까 골다공증이 본격적으로 생기는 거죠. 하지만 헬리코박터에 대한 제균을 하게 되면 이런 염증 물질이 생성되는 게 억제되기 때문에..."]

골다공증은 뼈의 강도가 약해져 쉽게 골절되는 질환으로, 50세 이상 여성의 37%가 앓고 있습니다.

연구진은 폐경기를 전후해 골밀도가 낮아진 여성은 헬리코박터 감염 여부를 확인해 적극 치료해야 한다고 당부했습니다.

남성의 경우엔 골다공증 예방 효과가 뚜렷하게 관찰되지는 않았습니다.

헬리코박터균 감염으로 위궤양이 생기면 치매 발병 위험이 3배 높아진다는 연구 결과도 나와 있습니다.

KBS 뉴스 홍성희입니다.

영상편집:유지영
홍성희
홍성희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해
김건희, 또 “모른다·기억 안 <br>난다” …특검, 20일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다” …특검, 20일 추가 소환
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기
미국 철강·알루미늄 파생상품 <br>관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.