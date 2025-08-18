‘대마 투약 혐의’ 이철규 의원 아들 실형 선고

동영상 고정 취소

국민의힘 이철규 의원의 아들이 대마 투약 혐의로 1심에서 실형을 선고받았습니다.



서울중앙지법은 오늘 마약류관리에관한법률 위반 등의 혐의로 이 의원의 아들 이 모 씨에게 징역 2년 6개월을, 이 씨의 부인 임 모 씨에겐 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다.



이들은 지난해 10월부터 지난 2월까지 합성 대마를 2차례 산 뒤 3차례 사용한 혐의 등으로 기소됐습니다.



