‘대마 투약 혐의’ 이철규 의원 아들 실형 선고
입력 2025.08.18 (19:23) 수정 2025.08.18 (19:34)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국민의힘 이철규 의원의 아들이 대마 투약 혐의로 1심에서 실형을 선고받았습니다.
서울중앙지법은 오늘 마약류관리에관한법률 위반 등의 혐의로 이 의원의 아들 이 모 씨에게 징역 2년 6개월을, 이 씨의 부인 임 모 씨에겐 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다.
이들은 지난해 10월부터 지난 2월까지 합성 대마를 2차례 산 뒤 3차례 사용한 혐의 등으로 기소됐습니다.
서울중앙지법은 오늘 마약류관리에관한법률 위반 등의 혐의로 이 의원의 아들 이 모 씨에게 징역 2년 6개월을, 이 씨의 부인 임 모 씨에겐 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다.
이들은 지난해 10월부터 지난 2월까지 합성 대마를 2차례 산 뒤 3차례 사용한 혐의 등으로 기소됐습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘대마 투약 혐의’ 이철규 의원 아들 실형 선고
-
- 입력 2025-08-18 19:23:15
- 수정2025-08-18 19:34:11
국민의힘 이철규 의원의 아들이 대마 투약 혐의로 1심에서 실형을 선고받았습니다.
서울중앙지법은 오늘 마약류관리에관한법률 위반 등의 혐의로 이 의원의 아들 이 모 씨에게 징역 2년 6개월을, 이 씨의 부인 임 모 씨에겐 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다.
이들은 지난해 10월부터 지난 2월까지 합성 대마를 2차례 산 뒤 3차례 사용한 혐의 등으로 기소됐습니다.
서울중앙지법은 오늘 마약류관리에관한법률 위반 등의 혐의로 이 의원의 아들 이 모 씨에게 징역 2년 6개월을, 이 씨의 부인 임 모 씨에겐 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다.
이들은 지난해 10월부터 지난 2월까지 합성 대마를 2차례 산 뒤 3차례 사용한 혐의 등으로 기소됐습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.