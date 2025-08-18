[여기는 안동] 안동 구-신시장 잇는 공영주차장 조성 추진 외

동영상 고정 취소

안동시가 신시장과 구시장을 잇는 공영주차장을 조성합니다.



공영주차장은 오는 2028년까지 사업비 120억 원이 투입돼 안흥동 일대 5천5백여 제곱미터 터에 150면 규모로 들어섭니다.



안동시는 장날 등에 주차난을 해소하고 시장 간 접근성을 높여 전통시장 상권 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.



예천에 4성급 이상 호텔 건립 투자 협약



예천 보문면 미호리에 4성급 이상 호텔이 들어섭니다.



예천군과 한맥인베스트먼트 등은 오늘(18일) 투자 양해각서를 맺고, 미호위락휴양단지 내 6만 4천여 제곱미터 터에 올해부터 2029년까지 5년간 사업비 천백억 원을 투입해 고급 호텔을 조성하기로 했습니다.



호텔은 지상 8층짜리 2백 실 규모로 컨퍼런스홀과 인피니티풀 등을 갖추고, 150명의 신규 고용도 진행될 예정입니다.



의성군, ‘우리아이 긴급 돌봄’ 운영 시작



의성군은 의성군가족센터와 협력해 '우리 아이 긴급 돌봄' 운영을 시작했습니다.



'우리 아이 긴급 돌봄'은 만 12세 이하 자녀를 둔 맞벌이 가정 등을 대상으로 긴급 돌봄과 병원 동행, 등하굣길 동행을 무료로 도와주는 서비스입니다.



의성군은 안계면 행복플랫폼 이웃사촌돌봄거점센터에 전담 인력을 배치해 돌봄 신청자와 긴급 돌보미 간의 서비스를 연계해주고 있습니다.



영양고추 HOT 페스티벌, 이달 말 서울서 개최



영양군이 오는 29일부터 31일까지 사흘간 서울시청 광장에서 2025 영양고추 HOT 페스티벌 행사를 엽니다.



올해 17회째를 맞는 이번 행사는 영양군이 엄격한 기준으로 선정한 농가와 우수 고춧가루 가공업체들이 참가하는 농특산물 전시·판매가 이뤄집니다.



부대행사로는 영양고추 테마 동산과 영양고추 챌린지, 주부 철인 3종 게임 등 다양한 체험과 원놀음 공연 등이 진행됩니다.



