군산시-건보공단, ‘불법도청 의혹’ 요양원 합동 조사
입력 2025.08.18 (19:33) 수정 2025.08.18 (20:06)
조계종 금산사 산하의 군산 모 요양원에 대해 군산시와 국민건강보험공단이 합동 조사에 착수했습니다.
군산시와 건보공단은 앞으로 며칠간 요양급여 부정 수급 문제 등을 중점적으로 살펴볼 계획입니다.
최근 KBS는 해당 요양원에서 벌어진 직원 불법 도청과 직장 내 괴롭힘 의혹에 대해 연속 보도한 바 있습니다.
입력 2025-08-18 19:33:46
수정2025-08-18 20:06:44
