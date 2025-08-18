[뉴스7 제주 클로징]

동영상 고정 취소

제주 지역 코로나19 감염 상황이 심상치 않습니다.



환기가 부족한 환경에서 냉방기기 사용 증가로 고령 환자가 대부분인 데다, 최근에는 각급 학교까지 개학하며 또 걱정인데요.



앞으로 2주가 고비가 될 거라고 합니다.



이번에 주로 발견된 변이종은 전파력이 강한 것으로 나타난 만큼 실내 환기와 마스크 착용, 손 씻기 등 기본 수칙을 잘 지켜야겠습니다.



오늘 7시 뉴스 여기서 마치겠습니다.



시청해주신 여러분, 고맙습니다.



