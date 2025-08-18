[뉴스7 경남 클로징]

동영상 고정 취소

경남 서부권의 극한호우 한 달, 언제 그랬냐는 듯 무더위가 다시 찾아왔지만, 이 날씨에도 주민과 자원봉사자들은 복구에 구슬땀을 흘리고 있습니다.



산청과 합천, 하동에선 수해 복구를 위한 고향사랑기부제 지정 기부도 받고 있는데요.



10만 원까지 세액공제도 됩니다.



직접 가서 돕지는 못해도, 마음을 모은다면 피해 주민들이 조금이라도 빨리 일상으로 돌아갈 수 있을 것 같습니다.



뉴스 마칩니다.



고맙습니다.



