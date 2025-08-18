뉴스7(대구)

[날씨] 대구·경북 곳곳 폭염경보…내일 오후 5~40mm 소나기

입력 2025.08.18 (19:46) 수정 2025.08.18 (20:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

올해 대구 전기차 보조 4천380대…예산 소진

올해 대구 전기차 보조 4천380대…예산 소진
[뉴스7 대구·경북 클로징]

[뉴스7 대구·경북 클로징]

다음
이번주도 폭염이 이어집니다.

경북 북부 일부를 제외한 대부분 지역에 폭염 경보가 내려졌는데요.

오늘 울진은 36.1도까지 올랐습니다.

당분간 폭염 경보지역의 최고 체감 온도가 35도 안팎으로 올라 무더우니까요.

온열질환에 주의해야겠습니다.

내일 늦은 오후부터는 소나기가 내리겠습니다.

대구를 포함한 경북 남부 내륙에 최대 40mm 가량 내리겠습니다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려지면서 내일도 무덥겠습니다.

내일 오전까지 수도권과 강원에 비가 내리는 곳이 있겠고, 오후부터 전국 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.

다음은 지역별 내일 기온입니다.

먼저 대구와 경북 남부지역입니다.

아침기온은 23도에서 24도로 출발해, 한낮에는 대구가 35도, 경산은 36도까지 올라 무덥겠습니다.

북부지역의 아침기온은 봉화가 21도, 안동은 24도로 출발하겠고요.

한낮에는 32도에서 34도의 분포를 보이겠습니다.

동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 포항이 26도, 울릉도와 독도는 27도로 무덥게 시작해, 동해안의 한낮 기온은 35도 안팎으로 오르겠습니다.

바다의 물결은 잔잔하게 일겠습니다.

먼바다에서 최고 1.5m로 일겠습니다.

이번주는 하늘에 대체로 구름 많은 가운데 무더운 날씨가 길게 이어지겠습니다.

건강관리에 신경쓰길 바랍니다.

날씨정보였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [날씨] 대구·경북 곳곳 폭염경보…내일 오후 5~40mm 소나기
    • 입력 2025-08-18 19:46:34
    • 수정2025-08-18 20:07:20
    뉴스7(대구)
이번주도 폭염이 이어집니다.

경북 북부 일부를 제외한 대부분 지역에 폭염 경보가 내려졌는데요.

오늘 울진은 36.1도까지 올랐습니다.

당분간 폭염 경보지역의 최고 체감 온도가 35도 안팎으로 올라 무더우니까요.

온열질환에 주의해야겠습니다.

내일 늦은 오후부터는 소나기가 내리겠습니다.

대구를 포함한 경북 남부 내륙에 최대 40mm 가량 내리겠습니다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려지면서 내일도 무덥겠습니다.

내일 오전까지 수도권과 강원에 비가 내리는 곳이 있겠고, 오후부터 전국 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.

다음은 지역별 내일 기온입니다.

먼저 대구와 경북 남부지역입니다.

아침기온은 23도에서 24도로 출발해, 한낮에는 대구가 35도, 경산은 36도까지 올라 무덥겠습니다.

북부지역의 아침기온은 봉화가 21도, 안동은 24도로 출발하겠고요.

한낮에는 32도에서 34도의 분포를 보이겠습니다.

동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 포항이 26도, 울릉도와 독도는 27도로 무덥게 시작해, 동해안의 한낮 기온은 35도 안팎으로 오르겠습니다.

바다의 물결은 잔잔하게 일겠습니다.

먼바다에서 최고 1.5m로 일겠습니다.

이번주는 하늘에 대체로 구름 많은 가운데 무더운 날씨가 길게 이어지겠습니다.

건강관리에 신경쓰길 바랍니다.

날씨정보였습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해
김건희, 또 “모른다·기억 안 <br>난다” …특검, 20일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다” …특검, 20일 추가 소환
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기
철강 파생상품도 50% 관세…수출기업 ‘2차 충격’

철강 파생상품도 50% 관세…수출기업 ‘2차 충격’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.