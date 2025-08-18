[날씨] 대구·경북 곳곳 폭염경보…내일 오후 5~40mm 소나기

동영상 고정 취소

이번주도 폭염이 이어집니다.



경북 북부 일부를 제외한 대부분 지역에 폭염 경보가 내려졌는데요.



오늘 울진은 36.1도까지 올랐습니다.



당분간 폭염 경보지역의 최고 체감 온도가 35도 안팎으로 올라 무더우니까요.



온열질환에 주의해야겠습니다.



내일 늦은 오후부터는 소나기가 내리겠습니다.



대구를 포함한 경북 남부 내륙에 최대 40mm 가량 내리겠습니다.



전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려지면서 내일도 무덥겠습니다.



내일 오전까지 수도권과 강원에 비가 내리는 곳이 있겠고, 오후부터 전국 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.



다음은 지역별 내일 기온입니다.



먼저 대구와 경북 남부지역입니다.



아침기온은 23도에서 24도로 출발해, 한낮에는 대구가 35도, 경산은 36도까지 올라 무덥겠습니다.



북부지역의 아침기온은 봉화가 21도, 안동은 24도로 출발하겠고요.



한낮에는 32도에서 34도의 분포를 보이겠습니다.



동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 포항이 26도, 울릉도와 독도는 27도로 무덥게 시작해, 동해안의 한낮 기온은 35도 안팎으로 오르겠습니다.



바다의 물결은 잔잔하게 일겠습니다.



먼바다에서 최고 1.5m로 일겠습니다.



이번주는 하늘에 대체로 구름 많은 가운데 무더운 날씨가 길게 이어지겠습니다.



건강관리에 신경쓰길 바랍니다.



날씨정보였습니다.



