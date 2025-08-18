이승돈 농진청장 “첨단 기술 확대·지속가능 농업 구현”

동영상 고정 취소

이승돈 신임 농촌진흥청장이 오늘(18일) 취임식을 열고 "국가 전략 산업으로 농업을 육성하기 위해 AI 등 첨단 기술 활용을 확대하겠다"고 밝혔습니다.



또 "기후 위기에 선제적으로 대응하고, 식량 자급률을 높여 지속 가능한 농업도 구현해 나가겠다"고 강조했습니다.



이 청장은 제주 출신으로 지난 1995년 농업연구사로 농진청에 들어와 연구정책과장, 농업과학원장 등을 역임했고, 농진청 내부에서 청장으로 임명된 것은 8년 만입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!