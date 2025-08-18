[날씨] 전북 당분간 폭염·열대야…무더위 속 내일 동부 소나기

동영상 고정 취소

이번 주는 더위 대비 더 잘 해주셔야겠습니다.



전주를 비롯한 일부 지역에는 폭염 특보가 확대된 가운데, 당분간 체감온도가 최고 35도 안팎까지 올라 매우 무덥겠습니다.



해가 진 뒤에도 더위는 밤까지 이어지겠고요,



온열질환에 각별한 대비가 필요하겠습니다.



무더위 속 비 소식도 있습니다.



내일 오후부터 전북 동부지역에는 5-40mm의 소나기가 지나겠고요,



퇴근길 무렵까지 이어지겠습니다.



아침 사이에는 안개도 짙게 끼겠습니다.



교통안전에 유의하기 바랍니다.



자세한 지역별 날씹니다.



내일 익산과 부안의 아침 기온은 25도에서 출발해 한낮 기온은 32도 안팎까지 오르겠습니다.



동부권은 진안이 23도, 장수가 22도에서 출발해 한낮 기온은 30도까지 오르겠고요,



오후부터 소나기가 지나겠습니다.



해상 날씹니다.



내일 전북 바다의 물결은 0.5m, 서해남부 해상에서는 1.5m까지 일겠습니다.



당분간 무더위 속 구름 많겠고요,



구름 사이로 볕이 강하게 내리쬐겠습니다.



날씨였습니다.



