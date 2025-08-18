정치

이 대통령, 미 상원의원단 접견…“조선 협력 성과 거두길”

입력 2025.08.18 (20:46) 수정 2025.08.18 (21:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령이 방한 중인 태미 덕워스·앤디 킴 미 상원의원을 접견해 한미 현안에 대한 의견을 교환했습니다.

현지시간 25일 미국 워싱턴DC에서 이 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담이 예정된 가운데, 오늘 접견에서는 조선업을 포함한 한미 양국간 산업 협력에 대한 논의가 오갔다고 대통령실이 전했습니다.

강유정 대통령실 대변인은 오늘(18일) 서면 브리핑을 통해 “이 대통령은 오늘 오후 방한 중인 태미 덕워스 상원의원 및 앤디 킴 상원의원을 접견하고 한미동맹 강화, 한미 경제협력 증진, 지역 및 국제 정세 등에 대해 의견을 교환했다”고 밝혔습니다.

이 대통령은 접견에서 “이번 한미 정상회담에서 성과가 도출되기를 바란다”며 “특히 조선 협력을 포함한 다양한 분야에서 실질적 성과를 거두는 계기가 되기를 희망한다”고 말했습니다.

또 “한미동맹은 혈맹으로서 앞으로도 안보뿐만 아니라, 경제·첨단 과학기술을 포함한 제반 분야에서 ‘미래형 포괄적 전략동맹’으로 발전시켜 나가고자 한다”며 “이 과정에서 미 의회가 핵심적인 역할을 해달라”라고 당부했습니다.

의원들은 이에 “미국에서도 세계 경제 강국이자 첨단 기술 혁신을 선도하는 한국과의 협력에 대한 기대가 크다”며 “실질적 성과가 도출되도록 미 의회 차원에서도 필요한 역할을 다하겠다”고 화답했습니다.

한편 이 대통령은 방미에 앞서 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 갖는 것에 대해 “한일 관계와 한미일 협력을 더욱 강화해 나가겠다는 강력한 의지를 보여주며 국제 무대에서 한국의 높은 위상과 역할을 더욱 강화할 것”이라는 언급을 했다고 강 대변인은 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령, 미 상원의원단 접견…“조선 협력 성과 거두길”
    • 입력 2025-08-18 20:46:36
    • 수정2025-08-18 21:11:07
    정치
이재명 대통령이 방한 중인 태미 덕워스·앤디 킴 미 상원의원을 접견해 한미 현안에 대한 의견을 교환했습니다.

현지시간 25일 미국 워싱턴DC에서 이 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담이 예정된 가운데, 오늘 접견에서는 조선업을 포함한 한미 양국간 산업 협력에 대한 논의가 오갔다고 대통령실이 전했습니다.

강유정 대통령실 대변인은 오늘(18일) 서면 브리핑을 통해 “이 대통령은 오늘 오후 방한 중인 태미 덕워스 상원의원 및 앤디 킴 상원의원을 접견하고 한미동맹 강화, 한미 경제협력 증진, 지역 및 국제 정세 등에 대해 의견을 교환했다”고 밝혔습니다.

이 대통령은 접견에서 “이번 한미 정상회담에서 성과가 도출되기를 바란다”며 “특히 조선 협력을 포함한 다양한 분야에서 실질적 성과를 거두는 계기가 되기를 희망한다”고 말했습니다.

또 “한미동맹은 혈맹으로서 앞으로도 안보뿐만 아니라, 경제·첨단 과학기술을 포함한 제반 분야에서 ‘미래형 포괄적 전략동맹’으로 발전시켜 나가고자 한다”며 “이 과정에서 미 의회가 핵심적인 역할을 해달라”라고 당부했습니다.

의원들은 이에 “미국에서도 세계 경제 강국이자 첨단 기술 혁신을 선도하는 한국과의 협력에 대한 기대가 크다”며 “실질적 성과가 도출되도록 미 의회 차원에서도 필요한 역할을 다하겠다”고 화답했습니다.

한편 이 대통령은 방미에 앞서 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 갖는 것에 대해 “한일 관계와 한미일 협력을 더욱 강화해 나가겠다는 강력한 의지를 보여주며 국제 무대에서 한국의 높은 위상과 역할을 더욱 강화할 것”이라는 언급을 했다고 강 대변인은 설명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
방준원
방준원 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해
김건희, 또 “모른다·기억 안 <br>난다” …특검, 20일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다” …특검, 20일 추가 소환
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기
철강 파생상품도 50% 관세…<br>수출기업 ‘2차 충격’

철강 파생상품도 50% 관세…수출기업 ‘2차 충격’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.