뉴스 9

방송법 개정안 공포…여 “방통위도 개편” 야 “방송 장악”

입력 2025.08.18 (21:25) 수정 2025.08.18 (21:37)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

국민의힘, ‘당사 압수수색’ 총력 저지…“수사 빙자한 범죄”

국민의힘, ‘당사 압수수색’ 총력 저지…“수사 빙자한 범죄”
‘모자 사망’ 아파트 화재 감식…“방 안에서 배터리 발견”

‘모자 사망’ 아파트 화재 감식…“방 안에서 배터리 발견”

다음
[앵커]

이달 초 국회에서 의결된 방송법 개정안이 오늘(18일) 국무회의에서 공포됐습니다.

이 법에 정한대로 KBS 이사회 구성 작업 등을 추진하기 위해 민주당은 방송통신위원회를 대체할 새 기구도 검토하고 있습니다.

국민의힘은 방송 장악이라고 비판했습니다.

원동희 기자입니다.

[리포트]

이달 초 국회를 통과한 방송법 개정안이 오늘 국무회의에서 의결됐습니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "방송 제작의 자율성을 보호하고 시청자 권익을 강화하기 위한 방송법 개정 공포안이 (의결됐습니다)."]

개정된 법에 따라 KBS는 석달 안에 이사회를 새로 구성해야 합니다.

국민이 참여하는 사장추천위원회와 노사 동수 편성위원회도 의무화됩니다.

하지만 기능을 멈춘 방송통신위원회가 변수입니다.

방통위는 위원장 포함 위원 5명 중 '과반 출석·과반 찬성'으로 의결하는데, 현재는 이진숙 위원장 한 명으로, 어떤 의결도 할 수 없습니다.

KBS 이사 임명을 제청하고 이사와 편성위원을 구체적으로 누가 추천할지를 방통위가 정해야 하는데, 현재로선 불가능합니다.

[김현/민주당 언론개혁특위 위원/14일 : "방송3법이 처리돼도 방통위가 정상화되지 않으면 제 역할이 될 수 없다는…."]

민주당은 방통위를 대체할 새 기구를 만드는 방안을 검토 중입니다.

이와함께 오는 21일 부터 열리는 본회의에서 MBC와 EBS 관련 법안도 처리할 전망입니다.

국민의힘은 민주당과 이재명 정부의 방송 장악, 언론통제라고 반발했습니다.

[박성훈/국민의힘 수석대변인 : "말만 번지르르한 개혁일 뿐 실상은 방송을 장악해 언론에 재갈을 물리려는 언론통제 청사진에 지나지 않습니다."]

위헌법률심판 청구와 함께 이번 주 본회의에 방송 관련 법안이 상정될 경우 무제한 토론으로 저지하겠다고 예고했습니다.

KBS 뉴스 원동희입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 방송법 개정안 공포…여 “방통위도 개편” 야 “방송 장악”
    • 입력 2025-08-18 21:25:06
    • 수정2025-08-18 21:37:55
    뉴스 9
[앵커]

이달 초 국회에서 의결된 방송법 개정안이 오늘(18일) 국무회의에서 공포됐습니다.

이 법에 정한대로 KBS 이사회 구성 작업 등을 추진하기 위해 민주당은 방송통신위원회를 대체할 새 기구도 검토하고 있습니다.

국민의힘은 방송 장악이라고 비판했습니다.

원동희 기자입니다.

[리포트]

이달 초 국회를 통과한 방송법 개정안이 오늘 국무회의에서 의결됐습니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "방송 제작의 자율성을 보호하고 시청자 권익을 강화하기 위한 방송법 개정 공포안이 (의결됐습니다)."]

개정된 법에 따라 KBS는 석달 안에 이사회를 새로 구성해야 합니다.

국민이 참여하는 사장추천위원회와 노사 동수 편성위원회도 의무화됩니다.

하지만 기능을 멈춘 방송통신위원회가 변수입니다.

방통위는 위원장 포함 위원 5명 중 '과반 출석·과반 찬성'으로 의결하는데, 현재는 이진숙 위원장 한 명으로, 어떤 의결도 할 수 없습니다.

KBS 이사 임명을 제청하고 이사와 편성위원을 구체적으로 누가 추천할지를 방통위가 정해야 하는데, 현재로선 불가능합니다.

[김현/민주당 언론개혁특위 위원/14일 : "방송3법이 처리돼도 방통위가 정상화되지 않으면 제 역할이 될 수 없다는…."]

민주당은 방통위를 대체할 새 기구를 만드는 방안을 검토 중입니다.

이와함께 오는 21일 부터 열리는 본회의에서 MBC와 EBS 관련 법안도 처리할 전망입니다.

국민의힘은 민주당과 이재명 정부의 방송 장악, 언론통제라고 반발했습니다.

[박성훈/국민의힘 수석대변인 : "말만 번지르르한 개혁일 뿐 실상은 방송을 장악해 언론에 재갈을 물리려는 언론통제 청사진에 지나지 않습니다."]

위헌법률심판 청구와 함께 이번 주 본회의에 방송 관련 법안이 상정될 경우 무제한 토론으로 저지하겠다고 예고했습니다.

KBS 뉴스 원동희입니다.
원동희
원동희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해
김건희, 또 “모른다·기억 안 <br>난다” …특검, 20일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다” …특검, 20일 추가 소환
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기
철강 파생상품도 50% 관세…<br>수출기업 ‘2차 충격’

철강 파생상품도 50% 관세…수출기업 ‘2차 충격’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.