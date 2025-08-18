뉴스9(경인)

MZ 입맛 잡고, 쌀 소비도 늘리고…쌀 가공식품 ‘인기’

입력 2025.08.18 (21:42) 수정 2025.08.18 (21:45)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

오프닝

오프닝
“헬리코박터 제균 치료, 여성 골다공증 예방에 효과”

“헬리코박터 제균 치료, 여성 골다공증 예방에 효과”

다음
[앵커]

오늘은 열한 번째 맞는 쌀의 날입니다.

쌀의 가치도 알리고, 특히 30년 전과 비교해 반토막 난 쌀 소비량을 늘리자며 만든 날인데요.

우리 쌀로 젊은 입맛을 겨냥해 만든 쌀 가공식품이 그 역할을 톡톡히 하고 있습니다.

송명희 기자가 보도합니다.

[리포트]

최신 자동화 설비가 척척 담아내고 있는 식혜.

하지만 밥을 짓고, 엿기름을 뽑아 섞은 뒤 장시간 당화를 거치는 공정은 전통 방식 그대롭니다.

쌀은 경기 이천에서 생산한 우리 쌀, 엿기름은 30년간 식혜를 만든 문완기 식품 명인이 농촌진흥청과 함께 개발한 품종 '혜미'를 썼습니다.

[문완기/식품명인 제77호 : "(혜미는) 옛날 우리 조상들이 먹던 겉보리 품종입니다. 옛날 맛이 더 납니다. 계속 계약 재배를 하고 또 생산량을 늘리고 있습니다."]

깔끔한 맛과 구수한 풍미가 인기를 끌면서 이 업체의 지난해 매출은 2년 전보다 30% 늘었습니다.

외국인들의 거부감을 없앤 밥알 없는 식혜는 호주, 영국 등 10여 개 나라에 수출하고 있는데, 올 연말 미국 대형마트에 식혜를 납품한다는 소식에 쌀을 공급하는 농민들도 반색합니다.

[지인구/경기 이천 대월농협 조합장 : "조합원들이 너무 좋아하시고요, 앞으로 더욱더 손잡고 생산은 우리 농협이, 또 판매는 우리 우수한 업체에서 해서 전 세계로 뻗어나가기를 희망합니다."]

무더위를 식혀주는 아이스크림.

질감도, 색깔도 평범해 보이지만 우유와 계란, 생크림 없이 우리 현미와 백미, 그리고 과즙으로 만들었습니다.

유당불내증 환자는 물론 MZ세대의 젊은 입맛도 사로잡았습니다.

[윤지혜/쌀 아이스크림 개발업체 대표 : "처음에는 비건이나 채식하시는 분들이 오신 반면 지금은 알레르기 있으신 분들 아니면 재료의 맛을 더 원하시거나 건강한 아이스크림이나 디저트 찾으시는 분들이 많이 오세요."]

한국농업기술진흥원은 쌀 가공업체를 더 발굴해 기술이전과 마케팅 등을 계속 지원한다는 방침입니다.

KBS 뉴스 송명희입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • MZ 입맛 잡고, 쌀 소비도 늘리고…쌀 가공식품 ‘인기’
    • 입력 2025-08-18 21:42:08
    • 수정2025-08-18 21:45:43
    뉴스9(경인)
[앵커]

오늘은 열한 번째 맞는 쌀의 날입니다.

쌀의 가치도 알리고, 특히 30년 전과 비교해 반토막 난 쌀 소비량을 늘리자며 만든 날인데요.

우리 쌀로 젊은 입맛을 겨냥해 만든 쌀 가공식품이 그 역할을 톡톡히 하고 있습니다.

송명희 기자가 보도합니다.

[리포트]

최신 자동화 설비가 척척 담아내고 있는 식혜.

하지만 밥을 짓고, 엿기름을 뽑아 섞은 뒤 장시간 당화를 거치는 공정은 전통 방식 그대롭니다.

쌀은 경기 이천에서 생산한 우리 쌀, 엿기름은 30년간 식혜를 만든 문완기 식품 명인이 농촌진흥청과 함께 개발한 품종 '혜미'를 썼습니다.

[문완기/식품명인 제77호 : "(혜미는) 옛날 우리 조상들이 먹던 겉보리 품종입니다. 옛날 맛이 더 납니다. 계속 계약 재배를 하고 또 생산량을 늘리고 있습니다."]

깔끔한 맛과 구수한 풍미가 인기를 끌면서 이 업체의 지난해 매출은 2년 전보다 30% 늘었습니다.

외국인들의 거부감을 없앤 밥알 없는 식혜는 호주, 영국 등 10여 개 나라에 수출하고 있는데, 올 연말 미국 대형마트에 식혜를 납품한다는 소식에 쌀을 공급하는 농민들도 반색합니다.

[지인구/경기 이천 대월농협 조합장 : "조합원들이 너무 좋아하시고요, 앞으로 더욱더 손잡고 생산은 우리 농협이, 또 판매는 우리 우수한 업체에서 해서 전 세계로 뻗어나가기를 희망합니다."]

무더위를 식혀주는 아이스크림.

질감도, 색깔도 평범해 보이지만 우유와 계란, 생크림 없이 우리 현미와 백미, 그리고 과즙으로 만들었습니다.

유당불내증 환자는 물론 MZ세대의 젊은 입맛도 사로잡았습니다.

[윤지혜/쌀 아이스크림 개발업체 대표 : "처음에는 비건이나 채식하시는 분들이 오신 반면 지금은 알레르기 있으신 분들 아니면 재료의 맛을 더 원하시거나 건강한 아이스크림이나 디저트 찾으시는 분들이 많이 오세요."]

한국농업기술진흥원은 쌀 가공업체를 더 발굴해 기술이전과 마케팅 등을 계속 지원한다는 방침입니다.

KBS 뉴스 송명희입니다.
송명희
송명희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해
김건희, 또 “모른다·기억 안 <br>난다” …특검, 20일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다” …특검, 20일 추가 소환
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기
철강 파생상품도 50% 관세…<br>수출기업 ‘2차 충격’

철강 파생상품도 50% 관세…수출기업 ‘2차 충격’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.