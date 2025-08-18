인제, 교통사고로 10대 부상…농기계정비소 화재

동영상 고정 취소

오늘(18일) 인제에서 각종 사고가 잇따라 2명이 다쳤습니다.



오전 7시쯤 인제군 남면의 한 도로에서 승용차가 가드레일을 들이받아 10대 탑승자가 다쳤습니다.



이에 앞서, 새벽 1시쯤엔 남면 어론리의 농기계정비소에서 불이 나 소방서 추산 5,000여만 원의 재산피해가 났습니다.



