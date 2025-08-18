경남 지방하천 주요 구간 ‘200년 빈도’ 설계 적용

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도가 지방하천 주요 구간에 200년 빈도 홍수에 견디는 국가하천 설계기준을 적용합니다.



경상남도는 지난달 집중호우 때 제방 붕괴 등 큰 피해를 본 양천과 덕천강 등 주요 구간을 복구하면서, 지방하천 설계기준 대신 200년 빈도 홍수에 견디는 국가하천 설계기준을 적용한다고 밝혔습니다.



