경남 지방하천 주요 구간 ‘200년 빈도’ 설계 적용
입력 2025.08.18 (21:48) 수정 2025.08.18 (21:53)
경상남도가 지방하천 주요 구간에 200년 빈도 홍수에 견디는 국가하천 설계기준을 적용합니다.
경상남도는 지난달 집중호우 때 제방 붕괴 등 큰 피해를 본 양천과 덕천강 등 주요 구간을 복구하면서, 지방하천 설계기준 대신 200년 빈도 홍수에 견디는 국가하천 설계기준을 적용한다고 밝혔습니다.
경상남도가 지방하천 주요 구간에 200년 빈도 홍수에 견디는 국가하천 설계기준을 적용합니다.
경상남도는 지난달 집중호우 때 제방 붕괴 등 큰 피해를 본 양천과 덕천강 등 주요 구간을 복구하면서, 지방하천 설계기준 대신 200년 빈도 홍수에 견디는 국가하천 설계기준을 적용한다고 밝혔습니다.
