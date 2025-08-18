광복절 연휴 닷새간 관광객 22만여 명 제주 방문

동영상 고정 취소

지난 13일부터 어제까지 이어진 광복절 연휴기간 22만여 명의 관광객이 제주를 찾은 것으로 집계됐습니다.



제주도관광협회는 지난 닷새간 모두 22만여 명이 제주를 찾은 것으로 잠정집계돼 당초 전망치였던 21만여 명을 넘어섰다고 밝혔습니다.



특히 지난 14일 하루에만 5만 127명이 입도한 것으로 잠정 집계되는 등 올해 처음으로 하루 관광객이 5만 명을 넘었다고 덧붙였습니다.



제주는 올해 상반기까지 누적 관광객이 634만 여 명에 그치며 지난해 같은 기간 대비 7% 줄었지만 6월부터 회복세를 보이고 있습니다.



