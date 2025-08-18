3억 원 전화금융사기 막은 은행 직원 감사장
입력 2025.08.18 (21:53) 수정 2025.08.18 (21:59)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
제주경찰청은 수억 원대 전화금융사기, 이른바 보이스피싱 피해를 막은 조천농협 본점 오민경 과장과 김희영 팀장에게 감사장과 포상금을 수여했다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 3억 원 전화금융사기 막은 은행 직원 감사장
-
- 입력 2025-08-18 21:53:25
- 수정2025-08-18 21:59:57
제주경찰청은 수억 원대 전화금융사기, 이른바 보이스피싱 피해를 막은 조천농협 본점 오민경 과장과 김희영 팀장에게 감사장과 포상금을 수여했다고 밝혔습니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
제주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.