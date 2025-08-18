“손흥민 덕분에 축구가 수월해졌다!”

동영상 고정 취소

어제 손흥민의 절묘한 도움으로 골을 넣은 팀 동료가 손흥민 덕분에 플레이가 더 수월해졌다며 손흥민에게 득점의 영광을 돌렸습니다.



'월드클래스' 손흥민의 절묘한 패스, 현지 중계진도 완전히 차원이 달랐다고 찬사를 보낼 정도였습니다.



손흥민도 마치 자신이 골을 넣은 것처럼 방방 뛰며 좋아했는데요.



손흥민 덕분에 LA FC 데뷔 골을 넣은 마티외 슈아니에르도 손흥민을 향한 고마움을 잊지 않았습니다.



동료들의 무한 신뢰 속에 손흥민의 데뷔 골도 이제 시간문제일 듯합니다.



[마티외 슈아니에르/LA FC : "손흥민과 함께 뛰다 보니 선수들 모두 플레이하기 수월해졌습니다. 손흥민은 놀라운 선수이며 풍부한 경험을 팀원들과 공유하고 있습니다."]



