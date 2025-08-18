울산 주유소 기름값 3주 만에 하락
입력 2025.08.18 (21:54) 수정 2025.08.18 (21:59)
울산지역 주유소의 휘발유와 경유 가격이 3주 만에 동반 하락했습니다.
한국석유공사 유가정보시스템에 따르면 이달 둘째 주 울산지역 주유소의 휘발유 평균 판매가는 리터당 1천636.6원으로 지난주보다 리터당 2.7원 내리며 하락세로 돌아섰습니다.
같은 기간 경유 평균 판매 가격은 리터당 1천516.2원으로 지난주 대비 리터당 2.4원 내렸습니다.
울산지역 주유소의 휘발유와 경유 가격이 3주 만에 동반 하락했습니다.
한국석유공사 유가정보시스템에 따르면 이달 둘째 주 울산지역 주유소의 휘발유 평균 판매가는 리터당 1천636.6원으로 지난주보다 리터당 2.7원 내리며 하락세로 돌아섰습니다.
같은 기간 경유 평균 판매 가격은 리터당 1천516.2원으로 지난주 대비 리터당 2.4원 내렸습니다.
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
