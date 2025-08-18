울산 주유소 기름값 3주 만에 하락

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

울산지역 주유소의 휘발유와 경유 가격이 3주 만에 동반 하락했습니다.



한국석유공사 유가정보시스템에 따르면 이달 둘째 주 울산지역 주유소의 휘발유 평균 판매가는 리터당 1천636.6원으로 지난주보다 리터당 2.7원 내리며 하락세로 돌아섰습니다.



같은 기간 경유 평균 판매 가격은 리터당 1천516.2원으로 지난주 대비 리터당 2.4원 내렸습니다.



