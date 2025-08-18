양구, 고령 농업인 벼 수확 대행

동영상 고정 취소

양구군은 영농 작업이 어려운 농가를 위해 벼 수확 작업을 대행해 줍니다.



대상은 여성이나 장애 농업인, 또는 나이 75살 이상의 농업인 등입니다.



단, 농지를 빌려준 경우 등은 지원 대상에서 제외됩니다.



지원 대상으로 선정되면 농업기술센터에서 저렴한 가격에 벼 수확을 대신해 줍니다.



