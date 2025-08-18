폐광지 경제사업 예타, 이번 주 심의 예상

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

기획재정부가 폐광지역 경제 진흥 사업에 대한 예비 타당성 조사 결과를 이번 주에 심의할 예정인 것으로 알려졌습니다.



심의 대상은 태백 청정 메탄올 제조시설과 삼척 의료산업 클러스터 등입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!