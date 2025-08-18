강릉 오봉 저수율 22.3%…가뭄 심화 ‘위기감 고조’

동영상 고정 취소

극심한 가뭄으로 강릉시가 제한급수에 들어간 가운데, 당분간 동해안에 큰비 소식이 없어 위기감이 고조되고 있습니다.



강릉시 주 상수원인 오봉저수지 저수율은 오늘(18일) 오전 기준 22.3%로 하루 사이 0.6%P 감소해, 또다시 사상 최저치를 기록했습니다.



비상급수 1단계에 들어간 강릉시는 수압 조절에 따른 생활용수 공급 축소 등 추가 대책을 검토하고 있습니다.



특히, 오봉저수지 저수율이 15% 미만으로 감소하면 고지대 차량 운반 급수 등도 예정돼 있어 시민 불편이 우려됩니다.



