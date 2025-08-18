부천 아파트 6층서 불…20여 명 자력 대피

오늘(18일) 오후 5시 5분쯤 경기 부천시 소사구에 있는 22층짜리 아파트 6층에서 불이 나 16분 만에 꺼졌습니다.



불이 나자 아파트 주민 등 20여 명이 스스로 대피하면서 인명피해는 발생하지 않았습니다.



소방 당국은 전기적 요인으로 불이 난 것으로 추정하고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 경기 부천소방서 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!