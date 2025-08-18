부천 아파트 6층서 불…20여 명 자력 대피
입력 2025.08.18 (22:16) 수정 2025.08.18 (22:20)
오늘(18일) 오후 5시 5분쯤 경기 부천시 소사구에 있는 22층짜리 아파트 6층에서 불이 나 16분 만에 꺼졌습니다.
불이 나자 아파트 주민 등 20여 명이 스스로 대피하면서 인명피해는 발생하지 않았습니다.
소방 당국은 전기적 요인으로 불이 난 것으로 추정하고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 경기 부천소방서 제공]
