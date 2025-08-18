러 공습에 수십 명 사상…젤렌스키 “안보보장 필요 이유”

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 회담을 앞두고 러시아가 우크라이나를 공습하면서 수십 명 사상자가 발생했습니다.



AFP·로이터 통신에 따르면 현지 시각 18일 새벽 우크라이나 동북부 하르키우시 5층 아파트가 러시아의 드론 공격을 받아 최소 7명이 숨지고 수십 명이 부상했다고 우크라이나 당국자들과 젤렌스키 대통령이 밝혔습니다.



사망자에는 생후 1세 반 여아가 포함됐고, 부상자에도 어린이 여러 명이 포함됐습니다.



이고르 테레크호우 하르키우 시장은 이 공격 몇 시간 전에도 러시아의 탄도미사일 공격으로 최소 11명이 다쳤다고 밝혔습니다.



자포리자에서도 미사일 공습으로 3명이 사망하고 20명이 다쳤습니다.



남부 오데사 지역에도 이날 새벽 러시아의 드론 공격으로 연료·에너지 시설에서 대규모 화재가 발생했습니다.



젤렌스키 대통령은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 공격당한 에너지 시설이 아제르바이잔 회사라면서 “우리뿐 아니라 우리의 관계와 에너지 안보에 대한 공격”이라고 비판했습니다.



또 잇단 공격 소식을 전하면서 “이는 과시적이고 자기 이익만 챙기기 위한 러시아의 공습”이라며 “그들은 오늘 워싱턴에서 종전을 위한 회의가 열린다는 걸 알고 있다”고 지적했습니다.



그는 “러시아 전쟁 기계는 모든 걸 불사하고 생명 파괴를 계속하고 있다”며 “푸틴은 우크라이나와 유럽을 압박하고 외교적 노력에 굴욕을 주기 위한 과시적 살인을 계속할 것”이라고 주장했습니다.



그러면서 “우리가 살인을 끝낼 지원이 필요한 이유이며 신뢰할 만한 안보 보장이 필요한 이유이고 러시아가 이 전쟁을 벌이는 데 보상받아선 안 되는 이유”라고 강조했습니다.



우크라이나 공군은 밤새 러시아가 우크라이나 전역에 드론 140대와 미사일 4발을 발사해 6개 지역 25곳을 타격했으며 드론 88대는 격추했다고 밝혔습니다.



젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 백악관에서 유럽 주요국 정상들과 함께 트럼프 대통령을 만나 전쟁을 끝내기 위한 러시아와의 협상안을 논의합니다.



트럼프 대통령이 지난 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 논의한 평화 합의 조건을 우크라이나에 설득하는 이 자리에서는 우크라이나의 영토 일부를 러시아에 내주는 대신 서방이 우크라이나의 안보를 보장하는 방안이 중점적으로 논의될 전망입니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



