이 대통령 “남북관계 중요…기존 남북합의 단계적 이행 준비”

입력 2025.08.18 (23:30) 수정 2025.08.18 (23:32)

[앵커]

취임 후 첫 을지국무회의를 주재한 이재명 대통령이 남북 합의 중 가능한 부분부터 단계적 이행을 준비하라고 지시했습니다.

싸울 필요가 없는 평화가 가장 확실한 안보라며 지난 광복절 경축사에 이어 남북 관계 개선 의지를 다시 한번 분명히 했습니다.

방준원 기자의 보도입니다.

[리포트]

대통령 취임 후 처음으로 주재한 을지국무회의, 이재명 대통령은 굳건한 대비 태세를 당부하면서도, 동시에 긴장을 낮추는 용기가 필요하다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "진짜 유능한 안보는 평화를 지키는 것입니다. 싸울 필요가 없는 평화 상태가 가장 확실한 안보다라고 자주 말씀드리고 있습니다."]

그러면서 남북 합의 가운데 가능한 부분부터 단계적으로 이행을 준비하라고 관련 부처에 지시했습니다.

[이재명 대통령 : "급변하는 대외 여건 속에서 대한민국의 국익을 지키고, 외교적 공간을 넓혀가기 위해서는 남북 관계가 매우 중요합니다."]

광복절 경축사에서 밝힌 9·19 군사합의 복원 의지를 다시 한번 강조한 것으로 풀이됩니다.

을지연습은 최악의 상황에 대비한 훈련이지만 방어적 성격이라고 선을 그었습니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "우리 국민의 생명과 안전을 지키는 방어적 성격으로, 이를 통해 북한을 공격하거나 한반도 긴장을 고조시키려는 의도가 없음을 분명히 했습니다."]

이 대통령은 또, 국제 질서 재편과 인공지능 발전 등으로 안보 개념 자체가 달라졌다며 통합 안보 역량을 강조했습니다.

대통령실은 남북 간 신뢰 회복이 단기간 이뤄지긴 쉽진 않지만, 회복 가능한 부분부터 차근차근 풀어나가겠다고 설명했습니다.

KBS 뉴스 방준원입니다.

촬영기자:김한빈 류재현/영상편집:이윤진/그래픽:고석훈

