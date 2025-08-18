뉴스라인 W

직장인 절반 “AI 쓴다”…확산 속도 미국의 2배

입력 2025.08.18 (23:39) 수정 2025.08.18 (23:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“노란봉투법이 기업 내쫓아” vs “근거없는 공포 조장”

“노란봉투법이 기업 내쫓아” vs “근거없는 공포 조장”
[라인W 날씨] 수도권과 강원 내일 오전까지 비, 오후엔 곳곳 소나기

[라인W 날씨] 수도권과 강원 내일 오전까지 비, 오후엔 곳곳 소나기

다음
[앵커]

챗GPT 같은 생성형 AI, 회사 일에 얼마나 활용하십니까.

직장인 2명 중 1명 이상이 쓰고 있는 거로 조사됐습니다.

인공지능의 본산, 미국보다 2배 많은 수준입니다.

박찬 기자가 보도합니다.

[리포트]

보험료를 산출하는데 수명은 꼭 필요한 자료입니다.

생성형 AI에 기대수명을 물었더니, 데이터가 바로 시각화됩니다.

[임지영/보험개발원 데이터AI기획팀장 : "자료를 검색하거나 요약하거나 또 해외 자료인 경우에는 번역하는 데 유용하게 활용을 하고 있습니다."]

챗GPT가 첫 서비스를 시작한 건 2022년 11월.

2년 반 정도 지났는데, 국내 근로자가 업무에 생성형 AI를 쓰는 비율, 51.8%로 조사됐습니다.

인공지능의 최선두 국가, 미국은 26.5%입니다.

매일 1시간 이상 생성형 AI를 쓰는 이른바 '헤비 유저' 비율도 한국이 미국의 2배 이상이었습니다.

[1995년 8월/'뉴스9' : "인터넷 통신도 그림을 단 한 번만 누르면 자동으로 연결됩니다."]

초창기 인터넷과 비교해도 AI가 훨씬 빨리 확산하고 있습니다.

상용화 만 3년 시점 국내 인터넷 활용률은 8%.

생성형 AI는 3년이 안 됐는데도 63.5%, 8배 이상입니다.

생성형 AI 활용은 근로시간도 3.8% 정도 줄였습니다.

주 40시간 기준, 1시간 반 정도 덜 일할 수 있는 겁니다.

[서동현/한국은행 고용연구팀 과장 : "(앞으로) 업무시간이 35시간 필요하다 하면은, 생성형 AI를 활용해서 좀 더 유연성을 높이는 방식을 생각해 볼 수 있고요."]

지금은 사무직에 국한되지만, 물리적 AI, 즉 AI를 장착한 로봇이 보편화되면 생산직도 큰 영향을 받을 거라고 한국은행은 전망했습니다.

KBS 뉴스 박찬입니다.

촬영기자:정민욱/영상편집:고응용/그래픽:김성일

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 직장인 절반 “AI 쓴다”…확산 속도 미국의 2배
    • 입력 2025-08-18 23:39:44
    • 수정2025-08-18 23:43:20
    뉴스라인 W
[앵커]

챗GPT 같은 생성형 AI, 회사 일에 얼마나 활용하십니까.

직장인 2명 중 1명 이상이 쓰고 있는 거로 조사됐습니다.

인공지능의 본산, 미국보다 2배 많은 수준입니다.

박찬 기자가 보도합니다.

[리포트]

보험료를 산출하는데 수명은 꼭 필요한 자료입니다.

생성형 AI에 기대수명을 물었더니, 데이터가 바로 시각화됩니다.

[임지영/보험개발원 데이터AI기획팀장 : "자료를 검색하거나 요약하거나 또 해외 자료인 경우에는 번역하는 데 유용하게 활용을 하고 있습니다."]

챗GPT가 첫 서비스를 시작한 건 2022년 11월.

2년 반 정도 지났는데, 국내 근로자가 업무에 생성형 AI를 쓰는 비율, 51.8%로 조사됐습니다.

인공지능의 최선두 국가, 미국은 26.5%입니다.

매일 1시간 이상 생성형 AI를 쓰는 이른바 '헤비 유저' 비율도 한국이 미국의 2배 이상이었습니다.

[1995년 8월/'뉴스9' : "인터넷 통신도 그림을 단 한 번만 누르면 자동으로 연결됩니다."]

초창기 인터넷과 비교해도 AI가 훨씬 빨리 확산하고 있습니다.

상용화 만 3년 시점 국내 인터넷 활용률은 8%.

생성형 AI는 3년이 안 됐는데도 63.5%, 8배 이상입니다.

생성형 AI 활용은 근로시간도 3.8% 정도 줄였습니다.

주 40시간 기준, 1시간 반 정도 덜 일할 수 있는 겁니다.

[서동현/한국은행 고용연구팀 과장 : "(앞으로) 업무시간이 35시간 필요하다 하면은, 생성형 AI를 활용해서 좀 더 유연성을 높이는 방식을 생각해 볼 수 있고요."]

지금은 사무직에 국한되지만, 물리적 AI, 즉 AI를 장착한 로봇이 보편화되면 생산직도 큰 영향을 받을 거라고 한국은행은 전망했습니다.

KBS 뉴스 박찬입니다.

촬영기자:정민욱/영상편집:고응용/그래픽:김성일
박찬
박찬 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해
김건희, 또 “모른다·기억 안 <br>난다” …특검, 20일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다” …특검, 20일 추가 소환
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기
철강 파생상품도 50% 관세…<br>수출기업 ‘2차 충격’

철강 파생상품도 50% 관세…수출기업 ‘2차 충격’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.