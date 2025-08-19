오전까지 수도권·강원에 비…오후에 곳곳 소나기

북쪽을 지나는 비구름의 영향으로 수도권과 강원도 곳곳에 비가 내리고 있습니다.



오전까지 서울과 경기 남부, 강원 남부에는 5에서 20mm 정도 비가 오겠고, 경기 북부와 강원 북부에는 최대 80mm 이상 비가 예상됩니다.



비가 그친 뒤에도 전국이 대체로 흐리겠고, 오후 들어 내륙 곳곳에는 가끔 소나기가 오겠습니다.



소나기로 예상되는 강수량은 영호남과 제주 5에서 40mm 정돕니다.



아침 기온은 서울과 부산 26도, 강릉 27도 등으로 밤사이 열대야 나타나는 곳이 많겠습니다.



낮 기온은 서울 31도, 광주 33도 등 전국이 30도를 웃돌며 어제만큼 덥겠습니다.



강원 동해안과 남부지방, 제주도는 체감온도가 35도 안팎까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



