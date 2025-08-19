국민의힘 당대표 후보, 오늘 3차 TV 토론…‘특검·윤 어게인’ 두고 격돌

국민의힘 당권 주자들이 오늘(19일) 마지막 방송토론회에서 김건희 특검의 중앙당사 압수수색, 윤석열 전 대통령과의 절연 등을 두고 난상 토론을 벌입니다.



국민의힘 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁(가나다순) 당대표 후보는 오늘 오후 5시 20분부터 TV조선에서 진행되는 당대표 후보자 3차 방송토론회에 참석합니다.



앞서 지난 10일과 17일 열린 방송토론회에서도 탄핵 찬성파(안철수, 조경태)와 반대파(김문수, 장동혁) 후보들은 윤석열 전 대통령의 계엄과 탄핵, 극우 논란 등을 두고 격돌했습니다.



국민의힘은 오는 22일 전당대회에서 당원 투표 80%와 국민 여론조사 20%를 반영해 당대표를 선출합니다. 다만, 과반 득표를 얻은 후보가 없을 경우 결선투표를 통해 26일 당대표를 선출할 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 국회사진기자단]



