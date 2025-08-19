정청래, 오늘 경주 방문…APEC 정상회의 준비 현장 점검

더불어민주당 정청래 대표가 오늘(19일) 경북 경주를 찾아 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 준비 현장을 점검합니다.



정 대표는 오늘 경북 경주시 불국사와 육부촌을 찾아 APEC 정상회의 준비 현장을 둘러보고, 성공적인 회의 개최를 위한 철저한 준비를 당부할 예정입니다.



이어서, 내일(20일)은 경북 경주시 경주화백컨벤션센터에서 현장 최고위원회의를 진행한 뒤, 민생 현장을 찾을 방침입니다.



정 대표는 지난 8일엔 전남 무안군에서 당대표 취임 뒤 첫 현장 최고위원회의를 열고, 공공의대 설립, 교통망 확충 등 지역 현안 해결을 약속했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



